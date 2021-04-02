Артурон — комплексное средство, направленное на повышение уровня собственного тестостерона у мужчин. Натуральный бустер тестостерона. Синергическое действие компонентов входящих в состав, обеспечивает максимальную эффективность.
Действие Артурона определяется свойствами входящих в его состав D-Аспарагиновой кислоты, экстракта семян пажитника сенного и цинка.
D-Аспарагиновая кислота:
- Увеличивает высвобождение гормона, активизирующего синтез тестостерона в яичках;
- Вызывает повышенную чувствительность рецепторов к андрогенам, повышая эффективность уже имеющегося у мужчины тестостерона;
- Уровень тестостерона в сыворотке крови, значимо увеличивается через 6 дней терапии, а после прекращения приема D-Аспарагиновой кислоты повышенный уровень тестостерона сохраняется;
- У мужчин с нарушением качества сперматозоидов значительно снижено содержание D-Аспарагиновой кислоты в сперме. Доказана связь между содержанием D-Аспарагиновой кислоты и качественно-количественными показателями сперматозоидов.
Экстракт Пажитника обладает следующим действием:
- Поддерживает нормальный уровень свободного тестостерона;
- Повышает либидо и сокращает время восстановления после сексуальной активности;
- Увеличивает рост мышечной массы при физических упражнениях;
- Снижает аппетит у мужчин с лишним весом;
- Помогает уменьшить симптомы андропаузы у мужчин старше 40 лет;
- Снижает уровень дигидротестостерона, профилактируя облысения и акне.
Цинк необходим для продукции спермы и мужских гормонов, метаболизма витамина E. Кроме того цинк участвует в синтезе различных анаболических гормонов в организме, включая инсулин, тестостерон и гормон роста.
Таким образом, прием Артурона способствует повышению либидо; снижает аппетит при избыточной массе тела; увеличивает рост мышечной массы при физических упражнениях; увеличивает качество и подвижность сперматозоидов.
БАД. Не является лекарственным средством.
Взрослым мужчинам по 1 капсуле 3 раза в день во время еды.
Курс 1 месяц. При необходимости прием можно повторить. Возрастные ограничения: 18+.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Содержание в 3 капсулах (суточном приеме):
- D-Аспарагиновая кислота — 1110 мг;
- Экстракт семян пажитника сенного — 300 мг;
- Цинка цитрат — 42 мг.
Вспомогательные вещества:
Носитель микрокристаллическая целлюлоза;
Антислеживающий агент кремния диоксид;
Капсула (желатин, замутнитель титана диоксид).